Cercano casa in affitto su internet, truffate due famiglie di terremotati

PORTO SANT'ELPIDIO - Il metodo è di quelli collaudati: si pubblica un falso annuncio su un sito specializzato, in questo caso per l’affitto di un appartamento, e si aspetta il pollo che purtroppo arriva quasi sempre. Questa volta a cadere nella trappola del raggiro sono state due famiglie di terremotati del Maceratese che cercavano una casa sulla costa elpidiense, un luogo da dove ripartire e che invece sono rimaste truffate. Le due famiglie si sono subito rivolte ai carabinieri di Porto Sant’Elpidio per denunciare la truffa.Da tempo erano alla ricerca di una casa e si sono affidate alla rete dove su un noto sito hanno trovato quella che credevano potesse essere una vera occasione da cogliere al volo. Recuperato il numero di telefono hanno chiamano subito per non perdere quella che credevano fosse un’occasione. Al cellulare risponde un uomo dai modi garbati che si è presentato come dirigente di una società bolognese ma che in realtà era un truffatore.Durante la trattativa fatta per telefono il presunto proprietario dei due appartamenti ha iniziato a mettere in atto il piano dicendo alle due famiglie che essendo di Bologna aveva difficoltà a spostarsi ma che sarebbe venuto a Porto Sant’Elpidio per concludere il contratto dopo il versamento di una caparra di 400 euro per ognuno dei due appartamenti e dopo l’invio dei documenti d’identità e del codice fiscale dei nuovi inquilini. Poi ha chiesto altri 299 euro a famiglia per registrare l'atto. Questo, ha spiegato il truffatore, per evitare di fare troppi viaggi.Solo dopo il versamento della somma si sarebbe arrivato a Porto Sant’Elpidio per consegnare le chiavi. Le due famiglie hanno accettato le condizioni ed effettuato i pagamenti pari a 699 euro a famiglia. E’’ superfluo a questo punto dire che all’appuntamento il finto proprietario non si è presentato.