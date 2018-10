Lo trovano in strada a terra ferito: misteriosa aggressione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Giallo in zona Fratte, nell’estremo nord di Porto Sant’Elpidio. Ieri notte un rumeno di circa 30 anni è stato accompagnato dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e dai Carabinieri al Pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo a seguito di un’aggressione avvenuta nella tarda serata. L’uomo sarebbe arrivato in città con il treno per incontrare alcuni parenti a Cascinare. Dopodiché un passante lo ha notato a terra ferito in zona Fratte e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Croce Verde. Il trentenne sostiene di essere stato derubato e ha riportato a seguito dell’aggressione delle lievi lesioni ma ci sono ancora molti punti da chiarire. Sul fatto stanno indagando gli uomini dell’Arma di Sant’Elpidio a Mare e il Norm.