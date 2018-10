Torna la banda delle Golf: raffica di colpi riusciti e tentati nel fine settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Torna a colpire la banda delle Golf. Notte di passione nelle vie Fermi e Solferino. Due tentati furti e un furto d’auto andato a segno. In via Fermi hanno rubato una Volkswagen Golf nera comprata sei mesi fa. Due i colpi falliti in via Fermi e via Solferino. Si sono salvate una Volkswagen Polo e una Citroen C 3. Dopo un periodo di calma torna l’allarme furti di auto. E’ allerta nella zona sud di Porto Sant’Elpidio, la parte più vicina al casello autostradale. Sarebbe in azione una banda specializzata in furti di vetture. I carabinieri indagano. Ad agire sarebbero gruppi del sud Italia.Arrivano in gruppo dalla Campania e dalla Puglia, escono al casello e il giorno dopo ripartono separatamente, a bordo di quattro vetture rubate. I raid si verificano nel fine settimana. Stavolta le cose sono andate un po’ per le lunghe e si è arrivati al colpo andato a segno ieri notte.