Non solo treni, adesso nasce anche la stazione per le bici: ok in Comune, spesa di oltre 175mila euro

PORTO SANT’ELPIDIO - Un motivo in più per andare in bicicletta a Porto Sant’Elpidio, ai nastri di partenza la velostazione, se ne parla da mesi ma adesso c’è la delibera ad avallare in via definitiva l’operazione da 176.825 euro. Si tratta di realizzare un nodo intermodale, ossia un punto strategico in prossimità della stazione ferroviaria dove localizzare la velostazione.

Quindi si può arrivare a Porto Sant’Elpidio in treno e da lì muoversi sulle due ruote in tutta tranquillità. Un’area tra la ferrovia, il parcheggio pubblico sul lungomare e la Ciclovia Adriatica. Il Comune attinge ai contributi destinati a quelli impegnati nella mobilità sostenibile. Approvato il progetto definitivo, Porto Sant’Elpidio è stato ammesso al finanziamento per 80.000 euro e il resto della cifra, ossia 96.825 euro, ce lo mette l’ente.

L’opera rientra in quelle previste nel triennio 2022-2024 in base al piano triennale approvato in consiglio a febbraio. Approvato il primo livello di progettazione, l’intervento è contemplato nel bilancio di previsione ed è stato affidato all’architetto Bruno Valeriani. L’ente per la propria quota provvederà a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Così il Comune da Bandiera Gialla completa il percorso per diventare a tutti gli effetti la città della bicicletta. Dell’indagine geologica finalizzata alla realizzazione della velostazione si era occupato Fabio Del Moro.Porto Sant’Elpidio crea le condizioni per lasciare a casa le chiavi della macchina e a salire in sella. In fondo il modo migliore per vivere il lungomare, considerata la ciclabile che dal ponte di collegamento con Lido Tre Archi arriva fino quasi a Civitanova.

Sono sette km di costa. «Il percorso, i progetti di prolungamento a nord e sud della città e il collegamento con i territori costieri limitrofi rappresentano un potenziale che va promosso e sfruttato – dice il sindaco Nazareno Franchellucci –. Porto Sant’Elpidio è mare, storia, natura e promuovere le buone pratiche della mobilità dolce è un approccio nuovo ad una forma di turismo emergente». «Una cittàche punta sulla mobilità dolce, è prima di tutto una città per le persone – dice a sua volta il vicesindaco Daniele Stacchietti –: il nostro Comune è premiato per il grado di ciclabilità, vale a dire l’insieme di infrastrutture e azioni che caratterizzano la nostra riviera che diventa attrattiva per un tipo di turismo che sta crescendo esponenzialmente. E’ un orgoglio rientrare nella prestigiosa lista della Fiab che rimarca le più valide politiche di mobilità sostenibile esistenti in Italia».

