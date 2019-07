Tre incappucciati col cutter in banca: rapina da 10mila euro

di Laura Meda

PORTO SANT’ELPIDIO - Rapina a mano armata ieri a Porto Sant’Elpidio lungo la statale Adricatica in zona Faleriense. Erano circa le 16 di pomeriggio quando tre banditi a volto coperto sono penetrati all’interno della Banca Popolare di Bari, all’incrocio tra Via Mazzini e via Marzabotto e, minacciando gli impiegati con un cutter, si sono fatti consegnare tutti i soldi presenti in cassa.Un’azione veloce e fulminea: i dipendenti della banca non hanno opposto resistenza, consegnando immediatamente il denaro nelle mani dei banditi che, in pochi istanti, si sono allontanati a piedi attraverso piazza Fratelli Cervi, correndo verso via Firenze. Non è esclusa la presenza di un quarto complice ad attenderli dietro l’angolo con l’auto pronta per la fuga. E’ ancora in corso la stima definitiva della refurtiva ma, secondo le prime indiscrezioni, il bottino, sottratto dai malviventi, si aggirerebbe intorno ai 10mila euro.