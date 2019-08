Travolto da un'auto e scaraventato nel cespuglio: grave un motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente auto moto in prossimità del casello dell’autostrada, un motociclista di 44 anni residente a Cretarola è stato ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona, trasportato d’urgenza in eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.L’uomo si è schiantato contro l’auto bianca guidata da una quarantatreenne appena uscita dal lavoro. Il centauro si è trovato l’auto davanti e si è schiantato contro la parte posteriore sulla fiancata sinistra. Nell’impatto l’uomo è sbalzato ed è caduto a terra a pochi metri di distanza, è finito contro un cespuglio, ha perso molto sangue.