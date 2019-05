Trans ferma un'auto aggredisce il conducente e gli ruba il portafogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Transessuale rapina un automobilista, lo aggredisce e scappa con il portafogli. L’uomo finisce a terra e si fa male a una mano. Era mezzogiorno, il trans era seduto su una panchina nella zona della piscina, al confine con Lido Tre Archi. Quando è passata l’automobile si è fatto avanti. Automobilista e trans hanno cominciato a parlare, dev’essere scattata una richiesta di denaro o l’uomo al volante ha tirato fuori il portafogli. A quel punto il trans gliel’ha strappato di mano e si è messo a correre.Il derubato ha tentato di rincorrerlo ma è stato spintonato dal rapinatore ed è finito a terra. Non ci sono state richieste di aiuto ma nemmeno soccorsi all’uomo ferito che, nolente e dolente, è ripartito. Va compresa anche la paura di chi magari avrebbe voluto intervenire ma ha deciso di non immischiarsi per non rischiare. Non si sa mai con chi si ha a che fare e come possono andare a finire certe cose. Proprio su questo punta il trans che, a sentire la gente del posto, pare ci abbia preso gusto a derubare chi gli capita sotto tiro.