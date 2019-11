Fermo, dramma della solitudine: un uomo di 50 anni trovato morto nella sua abitazione

PORTO SANT'ELPIDIO - Un altro dramma della disperazione nella nostra regione. Un uomo di 50 anni è stato trovato morto oggi nella sua abitazione a Porto Sant'Elpidio in zona Faleriense. L'uomo viveva da solo, i vicini di casa non vedendolo da alcuni giorni hanno chiesto un intervento che purtroppo ha dato il riscontro più terribile. Per l'uomo in casa non c'era più niente da fare e almeno in base a quanto potuto riscostruire in un primo momento sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa.

LEGGI ANCHE:

Malore fatale la fulmina a 30 anni: trovata morta dalla madre in camera da letto

Il figlio va a salutare la mamma nella sua casa come faceva ogni mattina e la trova morta

Falconara, dramma in un'abitazione: un uomo di 62 anni trovato cadavere. Inutili i soccorsi

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA