PORTO SANT'ELPIDIO Comune e associazioni di volontariato, cresce la rete del welfare. Rinnovata, nel sito web elpinet.it la sezione dedicata alle associazioni di volontariato. Un’operazione che non è solo di facciata perché si tratta di ripensare la città, potendo dare vita a progettualità locali partecipate attraverso un sistema di governance del territorio a più livelli e prevedendo la compartecipazione del terzo settore nelle strategie da pianificare.

L’operazione è stata fortemente voluta dalla consigliera Paola Pandolfi, che se ne è occupata direttamente. Sentiti tutti i referenti, è stato completato un aggiornamento della pagina web e questo è il primo step. Non è stato un lavoro di superficie perché si è trattato di verificare recapiti, siti, pagine social al fine di fornire all’utenza una panoramica dettagliata. Si va dalla prevenzione e tutela della salute al soccorso, dalla donazione alla cura dell’ambiente e la promozione della pratica sportiva.



Il commento



«L’associazionismo vanta tantissime realtà, di cui tutta la città deve andare orgogliosa, realtà che meritano il massimo supporto – dice Pandolfi –: conoscere meglio queste associazioni esistenti, da quelle più radicate a quelle costituite in tempi più recenti, fornire alla collettività uno spazio web curato ed aggiornato che consenta a tutti di raggiungerle facilmente e di trovare riferimenti corretti, è il primo passo per facilitare l’accesso dei cittadini a questa rete». Il lavoro di messa in rete è frutto della collaborazione con i referenti delle diverse organizzazioni.

«Naturalmente questo spazio web è sempre aperto ad ulteriori integrazioni – continua – novità sempre utili a garantire a tutti l’opportuna visibilità. Abbiamo intenzione di convocare a breve un momento d’incontro con tutto il mondo del volontariato e condividere con le varie associazioni le iniziative future a cui stiamo lavorando». «Dire che il volontariato svolga un ruolo indispensabile non è retorica – rimarca l’assessore ai Servizi sociali Marco Traini –, abbiamo una ricchezza di realtà operative in diversi ambiti, che in modo propositivo ed attento affiancano la cittadinanza, in particolare le fasce più fragili, lavorano con spirito di servizio in tanti settori, in particolare a tutela della salute pubblica».