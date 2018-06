Un uomo tenta di impiccarsi, trasportato in eliambulanza a Torrette, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con una corda ma per fortuna è scattata una richiesta di aiuto che ha consentito a carabinieri e sanitari del 118 di arrivare in tempo per prestare i primi soccorsi all'uomo. Subito è stata allertata l'eliambulanza che in pochi miuti è atterrata a Civitanova dove ha caricato l'uomo trasportandolo a Torrette dove è stato preso in cura dai sanitari dorici. Le sue condizioni sono state definite gravi. A chiarire quanto è successo spetterà ai carabinieri che hanno avviato le indagini.