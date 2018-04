© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - In cinque tentano di sabotare l’impianto di videosorveglianza al bar Lorenzo, quartiere Cretarola di Porto Sant’Elpidio. Usano lo stesso sistema del 3 gennaio scorso, quando ci fu l’ennesimo raid nel locale dopo che era stato manomesso l’impianto con nastro adesivo e spray. Stavolta è scattato l’allarme e Giorgio Facciaroni, titolare del bar, presenta un esposto ai carabinieri. Si apre un’indagine della magistratura nei confronti di cinque albanesi, due ragazze e tre ragazzi. E Facciaroni fa sapere «li conosco tutti e cinque, li aspetto al bar».La gente non ne può più di furti, tentati furti e rapine. La costa fermana in particolare, ma anche l’entroterra, sono in balia dei delinquenti. Comuni sempre più insicuri. Appartamenti, bar, chalet, negozi martoriati dai ladri. E spesso non si segnala neanche più alle autorità, perché nella maggior parte dei casi i responsabili dei reati non vengono acciuffati o, se arrestati, restano in galera pochi mesi. Comprensibile dunque lo sfogo del titolare del bar di Porto Sant’Elpidio. L’ultimo colpo grosso, il quinto, l’aveva subito tre mesi fa. Più danni che bottino in verità, ma sempre un inferno. Questi i fatti: giovedì alle 20 sono entrati al bar di via Garda quattro ragazzi albanesi, due coppie. «Li abbiamo serviti, hanno chiesto estathè, caffè e patatine e sono andati a consumare in giardino», dice l’esercente. Poco dopo entra un quinto elemento, ha il cane e lo sguinzaglia. Il barista entra in ufficio, poco dopo scatta l’allarme. Nelle immagini delle telecamere si capisce che tra i cinque c’è un tacito accordo. E quando uno del gruppo entra nella saletta delle slot sul retro, dietro al bancone, i compagni fanno confusione e tenere impegnata la barista mentre il titolare in ufficio faceva di conto. La dipendente nella saletta si trova faccia a faccia con un giovane che appena la vede scende dalla sedia. C’era salito per arrivare all’impianto, posto a quasi tre metri d’altezza. Ma dopo l’ultimo colpo il sistema di sorveglianza era stato implementato e oggi è tanto sofisticato da funzionare anche quando è disattivato. I carabinieri hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini, non ci sarebbero dubbi sul perché quell’uomo fosse sopra la sedia nella saletta delle slot.