Tenta di fuggire a un controllo dei carabinieri e lancia una pistola in un cortile: fermato e denunciato 24enne a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Viene fermato dai carabinieri, ma cerca di fuggire: durante la corsa e prima di essere bloccato dai militari lancia nel cortile di un'abitazione una pistola. Un 24enne romeno è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e per violazione alla normativa speciale sulle armi dai carabinieri di Porto Sant'Elpidio: l'arma recuperata era una pistola giocattolo modello 85 auto cal. 8mm, priva del tappo rosso.

Fermato dai carabinieri tenta di fuggire e lancia una pistola in un cortile

Il giovane non ha voluto dire perché era in suo possesso, ma allo stesso tempo ha opposto resistenza per la sua identificazione. Il giovane, anzi, alla richiesta di esibire i documenti di identità ha tentato la fuga e si è disfatto dalla pistola, che è stata recuperata dai carabinieri. Sono in corso le indagini per capire se possa essere stata utilizzata per compiere qualche reato.