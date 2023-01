PORTO SANT’ELPIDIO - Famiglia senza casa dopo il terremoto, marito di 63 anni, moglie di 41 e tre figli di 4, 8 e 16 anni. La famiglia finora ha potuto fare affidamento su un residence, dove ci sono altre famiglie, ma adesso devono tutti sloggiare perché il residence ha venduto, passaggio di proprietà. Si pone il problema al Comune in carenza di alloggi. Un situazione difficile.

Il Comune finora ha aiutato economicamente, non si è girato dall’altra parte ma adesso il problema si fa impellente. «Il residence dove eravamo noi ed altre 4 famiglie ha venduto e deve mandarci via, ci ha dato del tempo ma non ce la faccio a trovare un altro alloggio per cinque persone in così poco tempo» dice il portoelpidiense che rischia di rimanere all’addiaccio. Ha perso il lavoro, la moglie deve accudire i tre figli, la casa ereditata dai genitori di lui è inagibile: «stiamo aspettando per sistemare la casa per poter usufruire, il Comune ci aiuta con una mensilità ma noi abbiamo bisogno urgente di un alloggio per 6/7 mesi, finché non aggiusto le cose. Avevo trovato un locale, 37 metri, un letto matrimoniale, ma dove li metto gli altri tre?». Il problema di questa famiglia è che non può pagare l’affitto perché lui è senza lavoro e non può ristrutturare la casa lasciata in eredità dai genitori. Tra le tante case sfitte, seconde case, qualcuno potrebbe accogliere l’appello a tempo determinato.