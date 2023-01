PORTO SANT’ELPIDIO - Si stringe il patto per la sicurezza urbana tra polizia e cittadini a Porto Sant’Elpidio, oltre a potenziare le telecamere il Comune ha pensato di stringere l’accordo per avviare il percorso di videosorveglianza integrata. È una novità assoluta perorata dal comando di Polizia municipale che ha predisposto in piazza della Repubblica una centrale operativa capace di monitorare tutto il territorio in tempo reale.

Lo sguardo sulla città



Il 30 dicembre la giunta ha approvato, oltre alla richiesta di finanziamento per gli impianti, anche la bozza del progetto “the view over the city” tradotto: lo sguardo sulla città. L’amministrazione prosegue il percorso avviato nel 2018 quando il 30 maggio aderì al primo patto in Prefettura, patto sottoscritto a giugno per un nuovo piano coordinato di controllo del territorio. Ora c’è la novità in base del progetto redatto dal comando di Polizia e dall’Ufficio tecnico Lavori pubblici. Controlli rafforzati in Centro, alla Faleriense, sul lungomare, nei parchi e aree verdi, nelle vicinanze delle scuole, alla stazione e vie limitrofe, nei principali snodi della statale e nei quartieri Corva e Cretarola.

L’obiettivo è contrastare furti, vandalismi, spaccio, prostituzione su strada, occupazioni abusive da parte di stranieri senza tetto e sprovvisti di documenti di soggiorno. S’intendono monitorare anche le vie della movida. Quindi telecamere e nuove postazioni in via Fratte, via Mar Egeo, vale Europa, potenziamento dell’impianto sulla rotatoria di via Canada/via Cavour e ancora nuove postazioni all’Orfeo Serafini/via Mameli, in via Marinai d’Italia, all’incrocio tra via Umberto I e via Elpidiense, in via Piave, all’incrocio tra Statale e via Dalmazia, in piazza F.lli d’Angelo e in via Saffi. Sono in corso di realizzazione altre telecamere per la rotatoria vicino al casello autostradale e in via dei Consorzi.

Videosorveglianza integrata all’incrocio tra la statale e via Fratte, tra via Umberto I e via Dalmazia, tra piazza F.lli d’Angelo e via Saffi, tra la rotatoria di via Garda e Vecchia Porto, tra la rotatoria di via Corva, via don Sturzo e via Einaudi, tra via Mazzini e la variante della Provinciale, sulla rotatoria tra via Pavia e via Milano, all’incrocio tra la Provinciale e l’A14, tra la rotatoria di via XX Settembre e via Consorzi, tra via Fratte e via Mar Egeo, in viale Europa, tra via Cavour e via Canada, all’Orfeo Serafini, in via Marinai d’Italia, in piazzale Virgilio, in piazza Garibaldi, tra via Umberto I e via Elpidiense, in via Dalmazia, tra via Mazzini e la rotatoria di via Pavia/via Milano. Sono due telecamere in via Marinai d’Italia, 4 all’Orfeo Serafini/via Mameli, 2 alla rotatoria via Fratte/Mar Egeo con lettura targhe, 2 in viale Europa di cui 1 con lettura targhe, 1 in via Umberto I incrocio via Elpidiense con lettura targhe, 1 in via Umberto I incrocio via Dalmazia con lettura targhe, 1 in piazza F.lli d’Angelo incrocio via Saffi.



Duecentomila euro



Il sistema a regime prevede 35 postazioni con la centrale di controllo in fase di potenziamento in piazza della Repubblica, al comando della municipale. La dimensione economica del progetto nel complesso è stata stimata in 198mila euro in due anni 2023-2024.