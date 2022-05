Premio Donna, un poker di riconoscimenti. «Doveroso riconoscere tanti sacrifici quotidiani»

PORTO SANT’ELPIDIO - Quattro premi speciali a quattro donne speciali sono stati consegnati al Teatro delle Api, oltre il Premio Donna dell’anno dedicato a Rosa Calzecchi Onesti. A ricevere i riconoscimenti Giovanna Taffetani per meriti nel settore cultura, Wanda Belga Serafini per meriti in campo sociale, Giuliana Salvucci, consulente finanziaria, per il lavoro e Marzia Casciotta per lo sport.

«È stata una bellissima serata – dice l’assessore alle Pari opportunità Emanuela Ferracuti –.Ci sembrava doveroso riconoscere i sacrifici quotidiani delle donne, un ringraziamento particolare va alla famiglia Calzecchi Onesti».



Le premiazioni sono state intervallate da momenti di spettacolo, con la partecipazione di cantanti come Doralia Tomassetti e Irene Laslo, ballerini come Emanuele Marinozzi e Sara Romagnoli, special guest Piero Massimo Macchini e i ragazzi del Fantasanremo. Soddisfatta l’ideatrice del Premio, Gioia Di Ridolfo, componente della Commissione Pari Opportunità che organizza il premio in collaborazione con l’assessorato Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune, nonché delle Commissioni regionale e provinciale. Presenti Ilaria Santandrea e Maria Lina Vitturini, il consigliere regionale Andrea Putzu, Serena Auciello dell’Ant. Ringraziamenti alle commissarie Cinzia Natali, Fulvia Ottolini e Patrizia Paoloni per l’attivismo in questo premio.

