Tariffe invariate per asili, bus e mense. Il sindaco fa il punto: «Famiglie in crisi, vogliamo aiutarle»

PORTO SANT’ELPIDIO - Restano invariate le tariffe dell’asilo, della mensa, dei trasporti e dei servizi funebri. «Nessun ritocco di alcun tipo è stato fatto» dice il sindaco Nazareno Franchellucci. Sono 210 euro al mese per mandare il bambino all’asilo a tempo pieno, dalle 7.45 alle 16.30 al centro infanzia comunale L’Isola che non c’è.



Questa è la spesa per famiglie con Isee fino a 7.500 euro. A salire per nuclei che arrivano a 15mila euro l’asilo a tempo pieno costa 235 euro, con Isee fino a 23mila euro la retta arriva a 260 euro e chi supera i 23mila euro paga 290 euro al mese. Secondo la suddivisione della situazione economica in 4 fasce la retta si abbassa per tutti con il part time, la frequenza fino alle 13, compreso il pasto. Da 180 euro al mese, a 210 euro, 230 euro e 250 euro. Con il prolungamento dell’orario fino alle 18.30 bisogna aggiungere, sempre secondo l’Isee: 40 euro, 41,50 euro, 43 euro, 45 euro.



Per la frequenza alle colonie estive di giugno sono 20 euro a bambino, 30 euro nel mese di luglio. Riguardo il trasporto scolastico: sono 184 euro l’anno a bambino, per due figli a famiglia il costo non raddoppia ma a 184 euro se ne aggiungono 92. Terzo figlio esente. Il servizio mensa segue la stessa logica: 4,10 euro a pasto a bambino, 2,05 secondo figlio, esente il terzo. Oltre al centro infanzia comunale Porto Sant’Elpidio è conosciuto per i servizi infanzia offerti dai privati. Ce ne sono diversi, sia sul lungomare che all’interno, tanto a nord quanto a sud. I prezzi non si discostano troppo dalle strutture pubbliche. Il Centro Bilingue ha due struttura, sul lungomare Trieste di fronte alla pineta si occupa della fascia 0-3 anni e in via Faleria della fascia 3-6 anni. Sono tre socie: Lara Menghini, Marlene Quadrini e Rebecca Susan Hough, di Oxford, madrelingua inglese.

La tariffa base è 250 euro, a salire in base alla tipologia di servizio. Il centro infanzia privato ha parecchio lavoro «siamo al completo» dice Lara Menghini. Sia nella struttura di viale Trieste che in via Faleria i bambini possono imparare l’inglese. Il servizio è offerto tutti i giorni lavorativi dalle 7.30 alle 19. Si fa anche attività all’aperto. Di inglese sono 10 ore a settimana per la fascia 0-3 anni e 25 ore a settimana per la fascia 3-6 anni. Passando alle tariffe dei servizi funebri sono 15 euro il punto luce, 30 euro le spese di allaccio e tutto il lavoro di tumulazione, esumazione, traslazione da un loculo all’altro a costi differenti in base al lavoro da fare. Sono servizi che vanno da un minimo di 100 euro a un massimo di 550 euro.



Su questi servizi si concentra il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Balestrieri: «queste tariffe – dice – non tengono conto del fatto che va rivisto tutto il regolamento di polizia mortuaria. I servizi cimiteriali costano troppo. I prezzi vanno moderati. L’amministrazione deve portare un regolamento di polizia mortuaria in consiglio, prima ci sarà un’apposita commissione dove, ho già detto al sindaco, farò le mie proposte sulle tariffe che ritengo esagerate».

