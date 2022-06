Il regalo del Comune alle famiglie con i bilanci in rosso: Tari ridotta del 10% nel 2022

PORTO SANT'ELPIDIO - Tari ridotta del 10% per tutti, 400mila euro d’impegno del Comune di Porto Sant'Elpidio in direzione delle famiglie e del commercio. Il punto all’ordine del giorno in consiglio è stato votato all’unanimità. Quindici consiglieri su 15 hanno approvato la riduzione della tassa rifiuti per utenze domestiche e non. E si ragiona su come incassare 4,5 milioni di Tari inevasa.

«Vista la situazione economica, la crisi, la guerra in Ucraina, l’impennata dell’inflazione che fa schizzare i prezzi di beni e servizi, vogliamo dare un segnale forte per aiutare famiglie ed attività economiche – dice l’assessore al Bilancio Marco Traini – applichiamo una riduzione della Tari 2022 del 10% sulla parte fissa e su quella variabile, per un impegno di 398.118 euro. La situazione finanziaria economica dell’ente ci permette quest’importante riduzione».