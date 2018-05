Ruba due taniche di benzina tenta di venderle ma nessuno le compra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ruba due taniche di benzina e tenta di venderle ma nessuno gliele compra. Si è rivolto anche a un bar il nordafricano ladro di carburanti ma il barista non ha comprato. E’ l’ultima frontiera il furto di carburanti. Bastano un tubo di plastica e una tanica e il gioco è fatto. Tubo e tanica sono gli attrezzi del mestiere con il quale i vampiri di carburanti come il marocchino in questione si danno da fare, persone senza fissa dimora e nullafacenti, come nel caso dell’uomo che ha tentato di mercanteggiare su quelle taniche ma il commerciante della Faleriense cui si era rivolto non ne ha voluto sapere di acquistare carburante. Così il venditore abusivo si è allontanato a bordo di un’auto di colore rosso, nonostante sia sprovvisto di patente di guida e sia irregolare sul territorio.