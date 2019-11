Tamponamento e lunghe file sull'autostrada: escono tutti, è caos anche sulla Statale

PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente sull’autostrada ieri alle 17. Sul posto il 118 e a seguire tutta la macchina dei soccorsi, Vigili del fuoco, ambulanze delle Croci verde di Porto Sant’Elpidio Croce azzurra di Porto San Giorgio e Polizia autostradale. E’ stato un tamponamento a catena sulla corsia sud dell’A14 subito dopo l’uscita del casello di Porto Sant’Elpidio, trecento metri più a sud sopra il ponte verso Lido Tre Archi/San Tommaso.

Almeno tre sembrerebbero le autovetture coinvolte, l’impatto non sembra sia stato devastante, le carrozzerie sono state danneggiate ma le vetture sono rimaste integre. Evidentemente le persone al volante avevano rallentato o comunque procedevano a velocità moderata. Autostrada in panne per diverse ore, file chilometriche, tir incolonnati, molti automobilisti sono dovuti uscire al casello di Porto Sant’Elpidio per riprendere l’autostrada a Porto San Giorgio e naturalmente si sono formate file anche sulla statale all’uscita del casello e in direzione sud e nord a Porto Sant’Elpidio lungo via Mazzini. Non risulterebbero feriti gravi.

