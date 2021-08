Rompe il vetro ed entra nel supermercato per rubare ma viene sorpreso dai carabinieri, ladro arrestato

PORTO SANT'ELPIDIO - I carabinieri di Fermo sono intervenuti in un supermecato di Porto Sant’Elpidio e hanno sorpreso un giovane ladro che, penetrato all’interno del negozio, si accingeva a commettere il furto. Il ladro dopo aver infranto il vetro della porta di ingresso con un grosso sasso, era penetrato all’interno per consumare un furto ma l'uomo di 39 anni è satto arrestato. Aveva raggiunto le casse del supermercato ove, dopo aver aperto i cassetti ed aver constatato che non contenevano denaro, aveva gettato a terra i registratori di cassa, danneggiandoli parziamente. Questa mattina, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo, a richiesta del procuratore della repubblica ha convalidato l’arresto applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.

