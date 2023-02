PORTO SANT'ELPIDIO - Domani l’addio a Vittorio Diamanti, il 62enne colto da malore nella tarda mattinata di lunedì mentre era al lavoro a bordo di una imbarcazione ad Ancona. I funerali saranno celebrati domani mattina, alle ore 10, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in zona Faleriense, a Porto Sant’Elpidio.

sulla salma, che si trova all’obitorio dell’ospedale di Ancona, non sarà eseguita nessuna autopsia. La Procura ha liberato la salma escludendo che ci possano essere stati problemi di decompressione. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di quanti conoscevano Diamanti, colpiti dalla sua improvvisa scomparsa. Tra questi, anche quello della Croce Verde di Civitanova: Diamanti era stato per anni volontario, come volontaria è la figlia Paola. «La Croce Verde di Civitanova, straziata dal dolore, esprime le più sentite condoglianze alla nostra volontaria e caposquadra Paola Diamanti per la scomparsa dell’amato padre – scrivono i vertici dell’associazione, che sui social hanno pubblicato diverse foto del 62enne in divisa-. Vittorio ha militato per un lungo periodo nella nostra associazione da volontario, ricoprendo il ruolo di milite e autista soccorritore. La passione per la divisa, la cordialità, l’onestà e il grande cuore lo hanno sempre contraddistinto. Vogliamo ricordarlo così, con il sorriso stampato in volto, stretto fra l’amore di tutti i suoi colleghi volontari».