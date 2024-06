PORTO SANT'ELPIDIO Stretta sulla movida, ordinanza di chiusura dei locali a ovest di piazza Garibaldi, chiusura alle 24 per esercizi di somministrazione alimenti e bevande come bar, ristoranti e simili, pizzerie, gelaterie, rosticcerie, pasticcerie e gastronomia in genere. Un’ordinanza che era nell’aria già il giorno dopo l’accoltellamento in piazza Garibaldi che era costato la vita al giovane di 23 anni di origine marocchina Jeddi Osama, residente a Sant’Elpidio a Mare: un fatto di inaudita violenza sul quale proseguono le indagini della Procura dopo i due arresti.

Le verifiche

Dai controlli della polizia municipale e delle altre forze di sicurezza, è emersa la presenza di soggetti noti, legati allpo spaccio, scippi, furti che ormai hanno messo radici in piazza, in particolare nella zona fino all’incrocio con la Statale. Altri fatti gravi si sono verificati negli ultimi anni. Risse e pestaggi di notte, il 30 luglio 2023, il 19 agosto 2023, il 13 aprile scorso. Spaccio e stupefacenti preoccupano seriamente ormai dal luglio 2020, tanto che è stata chiusa un’attività e, considerata la recrudescenza degli ultimi giorni, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha emesso l’ordinanza: chiusura per 30 giorni alle 24 dei locali in piazza tra i civici 1 e 10 e 41 e 48. «Limitiamo l’orario di apertura a mezzanotte ad alcune attività che fondamentalmente non ne dovrebbero risentire perché sono locali che fanno somministrazione di alimenti e bevande per cui a mezzanotte dovrebbero avere già chiuso, questa è una misura che va a regolamentare tutto un sistema». Firmato, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, anche il protocollo in Prefettura per il controllo di vicinato: «Ci attiveremo per costituire i gruppi e i referenti e farlo partire subito - continua Ciarpella -: sulle chiusure a mezzanotte diciamo che sono esercizi di vicinato e in genere chiudono alle 21-22 quindi questa è una misura transitoria, ci siamo confrontati naturalmente con la Prefettura».

L’incontro

Dalla stessa Prefettura, intanto, è partita una novità assoluta, proprio a causa dell’escalation di violenza che – va rimarcato – purtroppo riguarda anche le forze dell’ordine stesse, che vengono aggredite in alcuni casi da malviventi senza scrupoli. Quindi la prima risposta pratica al problema è stata data in Prefettura, accelerando un iter già in corso, per cui il ministero dell’Interno ha condiviso le scelte del progetto: un documento che suggella la collaborazione tra cittadini, che supportano segnalando e permettendo interventi tempestivi. Al contempo c’è il protocollo sulla malamovida, e questo è il prossimo step. Di situazioni limite sulla costa fermana si erano verificate, investimenti addirittura con auto lanciate contro i rivali della droga, assalti con i machete, ma mai si era arrivati al morto ed è naturale che dopo il tragico epilogo non ci sono più vie di mezzo. Il ragazzo è morto dopo essere stato massacrato di botte e dopo aver preso una coltellata che gli aveva perforato un polmone. Per i fatti di sangue sono ancora in carcere, e hanno fornito le loro prime testimoninze, il marocchino 34enne Ait Mbarek Abdullah, difeso dall’avvocato Savino Piattoni, e l’egiziano di 22 anni Abdelsalam Khaled Mohamed, difeso dall’avvocato Giuliano Giordani.

Le tesi

Il marocchino ha detto di aver agito per legittima difesa dopo essere stato aggredito dagli altri tre ragazzi. L’egiziano ha confermato che a sferrare la coltellata fatale sarebbe stato il marocchino. Intanto a Porto Sant’Elpidio si torna a chiedere la compagnia dei carabinieri, per una città che cresce per numero di abitanti, turisti, e imprese turistico-ricettive. «Non possiamo più rimandare» chiosa il sindaco.