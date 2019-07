In strada i resti â€‹di sesso e bagordi: daspo urbano in arrivo per le prostitute

di Sonia Amaolo

PORTO SANT’ELPIDIO - Prostitute in centro tra la Statale e le sue traverse. «Faremo rapporto» dice uno dei due vigili che ieri mattina sono intervenuti in via Volta a seguito di una segnalazione. Parte l’intemerata della municipale contro le lucciole romene che hanno il dominio della zona centro. Commercianti sul piede di guerra. Gli agenti della polizia locale hanno preso atto del problema, relazioneranno al comandante e al sindaco. Si prepara il daspo urbano per le lucciole dell’est Europa, l’allontanamento dalla città.Della notte di bagordi se ne ritrova puntuale traccia tutte le mattine alla galleria del palazzo disabitato affacciato su via Umberto I, la cui facciata laterale è in via Volta e il retro in via San Francesco. La galleria era stata trasformata in bagno pubblico ed è stata ripulita ma ieri presentava il conto della notte precedente. I vigili urbani si sono informati, hanno chiesto ai commercianti, hanno preso atto della situazione. Nelle foto hanno letto le testimonianze del degrado. Non c’è un esercente che non debba fare i conti con le prostitute da strada che sporcano vetrine, muri e marciapiedi da quelle parti. Il disagio è per tutti, scuotono la testa nel trattare l’argomento, hanno perso la pazienza. Costretti la mattina a fare i conti con quel che rimane del baccanale.