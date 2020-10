Stazione di Porto Sant'Elpidio chiusa per due notti sull'A14: ecco quando e come fare

PORTO SANT'ELPIDIO - Promemoria per tutti gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 26 e marted 27 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Porto Sant'Elpidio, in entrata verso Pescara/Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fermo Porto San Giorgio.

