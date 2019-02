Coppia di sposini ​con l'hobby dello spaccio di cocaina: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Centrale dello spaccio, denunciata una giovane coppia di sposini sorpresa con la cocaina.I Poliziotti della Questura hanno fatto irruzione in due appartamenti di Porto Sant’Elpidio, nella disponibilità di un giovane coppia di 20enni, novelli sposi, e sono riusciti a scovare 11 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio, preparate con un bilancino di precisione. La droga era nascosta in un barattolo di riso, per tentare di camuffare la droga.