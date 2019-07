Spiaggia libera â€‹"occupata": maxi sequestro di lettini e ombrelloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Lasciare ombrelloni e lettini nella spiaggia libera anche di notte, per tenere occupati i posti, non si può. E dopo gli avvisi bonari nella notte è scattato il sequestro.E' successo sulla spiaggia di Porto Sant'Elpidio, dove sono entrati in azioni gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio e agli agenti della Polizia Municipale, che hanno sequestrato 40 tubi, 25 ombrelloni, 15 lettini e 24 tra sedie e sdraio posizionati sulla spiaggia libera. Il blitz era stato precedeuto da cartelli che avvisavano del divieto, ignorati.