Spazio per i bed&breakfast e stop ai campanilismi: «Buone premesse, adesso ripartiamo dal turismo»

PORTO SANT’ELPIDIO - È andata a bomba alla Bit per il Fermano ed il fatto che a dirlo sia un elpidiense la dice lunga sul gioco di squadra che si sta facendo nella piccola provincia per presentare un territorio nel suo complesso. Via i campanili è stato il leit motiv della tre giorni milanese nello stand delle Marche.



Devis Alesi, titolare di un b&b a Porto Sant’Elpidio è il presidente dell’associazione dei bed & breakfast del fermano. Una realtà con 50 associati e tante opportunità da offrire ai turisti. Anche da settembre a giugno, non solo nei tre mesi estivi. Di destagionalizzazione hanno parlato Alesi e il presidente di Villaggi Marche Daniele Gatti con il presidente della Regione Francesco Acquaroli ed Alesi riferisce che «questo è un passaggio fondamentale se vogliamo far crescere il comparto, non possiamo lavorare solo tre mesi l’anno».

Le strutture extralberghiere attirano più degli alberghi perché sono alternative, meno costose e offrono servizi extra. Inoltre, essendo strutture piccole, per crescere devono fare rete e la collaborazione sta premiando i piccoli. Oltre ai percorsi mare-montagna, agli itinerari sensoriali alla scoperta del gusto e della natura, i B&B ci provano con le Spa e puntano al benessere attraverso forme di partenariato con centri termali e di bellezza. Alesi a Milano ha presentato un progetto che coinvolge 50 strutture ricettive e 40 aziende convenzionate ai b&b e dice che l’idea è stata molto apprezzata soprattutto dai lombardi «ci sono segnali di ripartenza molto ma molto incoraggianti – fa sapere l’operatore turistico –: abbiamo cominciato a macinare prenotazioni per l’estate, il riscontro della Bit è eccellente. Ora andremo a Bolzano dal 23 al 25 aprile, perché riteniamo che sia importante la partecipazione agli eventi per la promozione del territorio».

Anche l’assessore al Turismo Emanuela Ferracuti è stata alla Bit ed evidenzia che «in questo momento si rivela particolarmente strategica la collaborazione tra istituzioni, strutture ricettive ed esperti del settore, dobbiamo mettere in campo strategie innovative e mirate. Con la speranza che, dopo la pandemia, si possano strutturare percorsi di ampio respiro, in sinergia tra tutti i soggetti coinvolti».



A Milano c’era anche Andrea Marsili, fondatore della cooperativa Turismarche nata grazie ai fondi della Regione dedicati alle start-up per giovani. Marsili da poco ha avviato una collaborazione con il Comune di Porto Sant’Elpidio per la promozione. Anche la scuola ha fatto capolino alla Bit, c’era una rappresentanza dell’istituto superiore Carlo Urbani, c’erano la preside Laura D’Ignazi e il suo vice Mario Andrenacci. L’alberghiero del Polo Urbani, per le due sedi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, si caratterizza anche per la partecipazione agli eventi in e fuori regione. Gli studenti sono spesso coinvolti nelle manifestazioni che mettono al centro l’enogastronomia e la cucina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA