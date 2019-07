Spaccio al campetto: un arresto, nei guai anche un minorenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - I carabinieri di Porto Sant’Elpidio con l’unità cinofila della Guardia di Finanza di Fermo ieri hanno predisposto un servizio di contrasto allo spaccio e si è scoperto che in pieno giorno e in pieno centro, a Villa Murri di Porto Sant’Elpidio, c’era il passaggio di mano di dosi tra ragazzi anche minorenni.Tra il parco giochi e il campetto c’erano strani giri, coinvolto anche un diciassettenne. Due giovanissimi sono stati denunciati e uno è stato arrestato. M.T., nullafacente di 25 anni, è stato visto mentre cedeva droga a T.L., 17 anni, che, presa la dose, ha pagato il pusher sotto gli occhi delle divise. La storia non era ancora finita. Di lì a poco un’altra dose è stata spacciata. E stavolta è stato il diciassettenne a consegnarla a un maggiorenne. Il minore è stato fermato e due dosi di hashish sono state sequestrate dai carabinieri che sono riusciti a raggiungere e bloccare anche il venticinquenne, non senza difficoltà. Il ragazzo ha tentato di disfarsi di un altro involucro con 11 dosi di hashish e una di eroina. Bloccato anche il terzo acquirente L.T. 21 anni. Sequestrati droga e soldi provento dello spaccio. Diciassettenne e ventunenne denunciati a piede libero per cessione e detenzione ai fini di spaccio.Per il venticinquenne che ha fatto resistenza le cose si sono complicate. Stante la flagranza di reato per spaccio aggravato e cessione al minore, il ragazzo è stato arrestato ed ora è ai domiciliari a disposizione della procura del tribunale di Fermo che indaga sul caso.