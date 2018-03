Spacciava droghe pesanti La polizia denuncia un pusher di 58 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - La polizia ha arrestato uno spacciatore di droga a Porto S. Elpidio Un palazzo della zona sud di Porto Sant'Elpidio era diventato il centro dell’attenzione dei tossicomani del territorio i cui movimenti non potevano passare inosservati durante l’attività investigativa organizzata dalla polizia. Per questo motivo, a seguito di una serie di ripetuti appostamenti, gli investigatori hanno accertato che nello spazio adibito a cantina un italiano di 58 anni, M.C., riceveva e spacciava droghe pesanti (cocaina ed eroina), detenendone una modica quantità già suddivisa in dosi pronte per la vendita. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e la droga è stata sequestrata.