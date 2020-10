Blitz in centro, sorpresi con l'hashish e il patrigno di uno dei due ha munizioni da guerra, tutti denunciati

PORTO SANT’ELPIDIO - Tredici grammi di droga sequestrata in centro a Porto Sant’Elpidio tra piazza Garibaldi e le case di due spacciatori, un albanese venticinquenne e un italiano ventiquattrenne residenti nella zona.

Nell’abitazione dell’italiano sono state recuperate anche delle cartucce per fucili d’assalto e due armi corte da guerra che erano detenute dal patrigno del giovane. Tutti e tre gli uomini sono stati denunciati, i due pusher per spaccio e l’anziano per le munizioni da guerra che sono illegali.

L’operazione dei carabinieri di giovedì sera evidenzia due aspetti in particolare: il primo è che gli spacciatori ormai hanno preso il dominio della piazza e vie limitrofe fino a Villa Murri, zone sempre più monitorate. Il secondo è che questi galoppini o corrieri che dir si voglia sanno di avere il fiato sul collo delle forze dell’ordine e quindi escono sempre con poca roba addosso, così, se vengono fermati, possono apparire come consumatori e non scatta la denuncia ma solo la segnalazione alla Prefettura.

La strategia

Il punto però è che il trucchetto non funziona più con i carabinieri, che sono diventati una presenza fissa in centro. E giovedì alla pattuglia della locale stazione si è affiancata la squadra d’intervento operativo del 14° Battaglione Calabria, il reparto mobile, insieme al Nucleo cinofilo del comando provinciale della Guardia di finanza. I militari avevano fiutato la situazione da giorni, avevano annotato certi movimenti e sono riusciti a piazzare un paio di colpetti alla criminalità in quella che è diventata una piazza dello spaccio.

La dinamica

Durante i controlli hanno fermato e perquisito due ragazzi, avevano in tasca una confezione di marijuana ciascuno e l’italiano aveva anche due involucri di hashish per poco meno di un grammo. A questo punto le divise hanno voluto vederci chiaro, hanno accompagnato i due a casa e hanno rovistato ovunque, la ricerca ha sortito i suoi effetti. A casa dell’albanese sono stati trovati quasi tre grammi di hashish già suddivisi in dosi e a casa dell’italiano sono state recuperate quattro dosi di hashish pronte per lo spaccio, sette grammi e mezzo in totale, più materiale di confezionamento: un cutter per tagliare lo stupefacente, le bustine già preparate, i bilancini di precisione e un grinder con setaccio intriso di residui di marijuana. E’ apparso chiaro dunque che la detenzione fosse a fini di spaccio e non per uso personale, ma il bello doveva ancora venire a casa dell’italiano. Mentre i militari con il cane antidroga cercavano gli stupefacenti sono sbucate cartucce calibro 7,62 Nato e proiettili 9x19 Nato, munizioni per fucili d’assalto e armi da guerra. Tre persone sono state quindi denunciate e tutto è stato sequestrato.

