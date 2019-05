Continua a spacciare eroina nel casale diroccato: sarà espulso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Era stato denunciato poche settimane fa un cittadino algerino senza fissa dimora, clandestino sul territorio nazionale e con a carico numerosi precedenti di polizia e quattro condanne per spaccio di droga. L’uomo viveva in una casa diroccata e inagibile a Porto Sant’Elpidio. L’abitazione non aveva alcun servizio ma lo straniero continuava a viverci ed era diventata anche la sua base per lo smercio di droga. Dopo una nuova perquisizione si è proceduto a un nuovo sequestro: ancora eroina, una decina di dosi pronte per lo spaccio, e due flaconi di metadone. Ma questa volta, dopo la denuncia all’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso un centro di permanenza temporanea dal quale sarà poi rimpatriato verso l’Algeria.