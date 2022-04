Più agenti e con lo spray al peperoncino: la polizia locale si rafforza, controlli anche sulle auto senza assicurazione

PORTO SANT’ELPIDIO - Operazione sicurezza, da ora in avanti vedremo più agenti, in strada e muniti di spray al peperoncino. Ad essi si aggiungono più telecamere, più servizi notturni e la formazione per utilizzare al meglio i nuovi strumenti di difesa. La municipale riprende a pieno regime l’attività. Aumentano dunque i turni di lavoro degli agenti, diurni serali e notturni. Nel campo della sicurezza stradale saranno potenziate le verifiche per prevenire incidenti, troppo spesso causati da disattenzione alla guida dovuta all’uso del telefonino al volante.

Si potenziano i servizi di pattuglia notturna dopo l’una di notte con specifici controlli ai conducenti di veicoli alla guida in condizioni psichiche alterate: drogati o ubriachi. Anche su un altro fronte il Comune interviene, quello legato alle auto in circolazione senza assicurazione. Saranno implementati i servizi in riferimento a questo specifico genere di controlli per verificare la copertura assicurativa, la revisione e per tenere sotto controllo i limiti di velocità.

Allo scopo gli agenti sono dotati di occhi elettronici in grado di catturare le difformità e permettere controlli incrociati all’istante. Riguardo alla pulizia, al decoro urbano, ci saranno più agenti sulle strade nel periodo estivo. Pattuglie appiedate e motorizzate. Controlli e verifiche mirate per mantenere pulite le strade, i parchi, le piazze. Fioccheranno le multe nei confronti di chi non rispetta le regole per lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune si prepara ad assumere due agenti per sei mesi, a tempo determinato quindi, potenzia la videosorveglianza con dispositivi di lettura targhe, fondamentali per l’attività investigativa da usare a pieno regime. Il Corpo di polizia sarà dotato di idonei strumenti di difesa, oltre all’armamento classico arrivano gli spray anti-aggressione e corsi di formazione specifici.

«Aumentare i controlli è lo scopo del progetto per la sicurezza – dice il sindaco Nazareno Franchellucci – per garantire una migliore vivibilità, accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici, nel rispetto delle norme a contrasto della diffusione epidemiologica». L’assessore Vitaliano Romitelli precisa: «Intendiamo migliorare la qualità dell’ambiente prevenendo e reprimendo il degrado per garantire un elevato livello di legalità. Ci prepariamo ad assumere due agenti operativi dal 1° maggio al 31 ottobre. È prevista l’assunzione a tempo indeterminato di un agente. Aumentiamo l’organico oltre a investire per la videosorveglianze e altri dispositivi»

