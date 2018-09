Sfiora il jackpot milionario â€‹ma si consola con un "5" che vale pù di 20mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIODIO – La Fortuna torna a baciare le Marche: Jackpot sfiorato al SuperEnalotto per un giocatore di Porto Sant’Elpidio (Fermo), che però può consolarsi con un 5 che vale oltre 20mila euro.La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Tabacchi in via Trieste 143. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 37,8 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa.