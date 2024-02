PORTO SANT’ELPIDIO - Aveva fatto perdere le sue tracce da circa sei anni, il quarantenne marocchino ricercato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violazione della legge sugli stupefacenti: si tratta di reati commessi a Porto Sant’Elpidio e Fermo negli anni scorsi. L’uomo maltrattava la propria convivente di nazionalità ceca, all’epoca in stato di gravidanza, sottoponendola a vessazioni e umiliazioni, picchiandola violentemente, quotidianamente, anche con corde elettriche alle gambe e colpendola al viso con un pugno, cagionandole una ferita che richiedeva l’applicazione di alcuni punti di sutura.

L’attività

Inoltre, nello stesso periodo, l’uomo era stato trovato in possesso di 105 grammi di eroina per lo spaccio. Il marocchino, secondo quanto ricostruito nel blitz coordinato dal procuratore generale di Perugia Sergio Sottani (in passato alla guida della Procura generale di Ancona), era già da tempo monitorato dall’ufficio Sdi della stessa Procura che era a conoscenza dell’utilizzo da parte dell’uomo di ben 11 nomi falsi. L’attività investigativa per rintracciarlo è andata avanti per anni e, alla fine, ha avuto la svolta decisiva grazie alla denuncia presentata dall’ex convivente nei confronti del compagno per aver sottratto e portato all’estero i due figli della coppia. La sezione tedesca dell’InterpoI ha informato l’ufficio Sdi della Procura generale di Perugia, dell’individuazione del quarantenne intercettato nella cittadina di Heidelberg, dalla quale però si è nuovamente allontanato facendo perdere ancora le sue tracce.

La svolta

Quindi, la svolta decisiva: alla fine dello scorso mese, a seguito di una lite scoppiata all’interno del Centro emergenza freddo di Bolzano, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura del luogo che, all’atto dell’identificazione dei soggetti, hanno scoperto tramite le impronte digitali che si trattava proprio del ricercato sul quale pendeva l’ordine di arresto. Un litigio che gli è risultato fatale. La lunga latitanza adesso è finita e lo straniero deve scontare una pena di 8 anni e 2 mesi di reclusione.