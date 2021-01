Serie di raid nella notte, negozi nel mirino: «Con il coprifuoco è un vero e proprio stillicidio»

PORTO SANT’ELPIDIO - Quattro furti con spaccate e una tentata effrazione nei negozi di Porto Sant’Elpidio nella notte. In tutti i casi è stato visto un uomo e sarebbe un italiano, uno del posto secondo chi indaga. Il ladro ha fatto filotto sulla Statale dal centro a Marina Picena. Tutto tra mezzanotte e le 4. Saranno 2mila euro di danni per pochi spiccioli.

Raid alla pizzeria Romana, alla rosticceria Ndi-Ndì, alla parrucchieria Ilenia Il Momento per sé, al negozio di pesce di fronte all’Agip Il Gusto del Mare. Colpo tentato all’erboristeria del centro vicino alla rosticceria. In tutti i casi sono stati rubati 10 o 20 euro dalle casse ma ci vorranno diverse centinaia di euro per riparare le vetrine sfondate a calci. Questa è stata la tecnica ripresa dalle telecamere. Alla rosticceria affacciata sulla Statale in centro, titolare Fabrizio Beltrami, la moglie Anna Maria Vita racconta i fatti, ricorda che è già la terza volta nell’ultimo periodo. Stessa cosa alla pizzeria Romana, il titolare Andrea Abbruzzetti mette la sua rabbia online in un post su Facebook.



Il social s’infuoca, i commercianti raccontano le loro esperienze. A uno era capitata la stessa cosa il 29 dicembre e venerdì scorso un episodio simile si era verificato alla pizzeria Arcobaleno. «Quello che dà fastidio è che dalle 22 scatta il coprifuoco, i ladri stanno lanciando una sfida alle forze dell’ordine» dice Piero De Santis, ristoratore e rappresentante della categoria in Confartigianato. Un ragazzo racconta di avere visto il furto alla Romana, riferisce di un uomo che prendeva a calci la vetrata. Luca Lisei lavora alla pizzeria e parla del problema giustizia.

Anna Maurilli, contitolare con la figlia Federica de Il Gusto del Mare, abita sopra il negozio e questa è stata la fortuna della famiglia perché il ladro è stato sorpreso e costretto alla fuga. Sempre che era riuscito a rompere la vetrata, però. «A noi è successo a mezzanotte e 10 – dice Anna -: la vetrata abbiamo provveduto subito a cambiarla, nei giorni scorsi avevo notato la porta scassinata. Abbiamo sentito un colpo secco e poi un secondo. Ci siamo alzati e siamo scesi, il cane si è messo ad abbaiare forte e il ladro è scappato, ripreso dalle telecamere, E’ venuta la Scientifica».

Anche da Ilenia Tosoni, la parrucchiera, il ladro ha rotto il vetro e lei ha postato su Facebook l’accaduto: «Sono senza parole, proprio un bel risveglio, è stata la via crucis sulla Statale, per loro non esiste il coprifuoco!». Fortunatamente non è riuscito a entrare neanche in quel caso perché non ha potuto nulla contro il vetro antisfondamento. Nella notte erano partite le richieste di aiuto a 112 e 113. Indaga la questura e ieri mattina ci sono stati i sopralluoghi, i poliziotti sanno chi è il balordo. Da Tre Archi a Porto Sant’Elpidio ieri era pieno di pattuglie. E risultano anche dei tafferugli davanti alle scuole di Lido San Tommaso, ai parcheggi, che hanno richiesto l’intervento delle volanti.

