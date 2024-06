PORTO SANT'ELPIDIO Non ci sono solo droga e furti a preoccupare una città che si sta avvicinando a grandi passi all’estate ma che, per motivi di sicurezza, ha applicato delle restrizioni per la chiusura a mezzanotte di alcune attività. Il kebabbaro in piazza Garibaldi davanti al quale si è consumato il delitto è stato chiuso dal questore Luigi Di Clemente.

Ieri le sirene si sono fiondate per l’ennesima volta nei pressi del Comune dove un soggetto noto a tutti in città ha preso l’abitudine di trovare un rifugio per la notte nelle strutture municipali: in passato ha assommato denunce su denunce, fogli di via, Daspo, ma il problema pare irrisolvibile e quasi giornalmente si richiede l’intervento della polizia, della polizia locale e della Croce Verde, come è successo ieri a più riprese in tarda mattinata. In pratica non ha danneggiato niente: passa tra le sbarre del cancello della Torre dell’Orologio, che è chiuso, e va a dormire all’interno.

Ieri non solo si è introdotto nei locali ma ha dato in escandescenze, ragion per cui si è richiesto anche l’intervento della Squadra Volante della Questura. Una situazione questa, dicevamo, che pare non avere soluzioni perché evidentemente si tratta di un senzatetto che cerca in qualche modo di sbarcare il lunario: in questi casi scattano le procedure dei Servizi sociali per l’accoglienza e dunque va contestualizzata la posizione, anche considerando i fogli di via non rispettati. Sul posto, fra l’altro, chiamati anche il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina.