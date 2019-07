Il semaforo lampeggia: mamma incinta e bimba ferite nello schianto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente al semaforo con il T-red del centro in versione lampeggiante. E’ L’ennesimo scontro sempre di martedì, quando il semaforo lampeggia perché è giorno di mercato e via Marinai d’Italia non è transitabile. A semafori accesi sulla statale in centro si formerebbe il “tappo” e così i semafori non funzionano. In questi casi però il rischio di incidenti è altissimo. E ieri ci sono andate di mezzo anche una donna incinta e una ragazzina, la figlia, che hanno fatto più preoccupare. In tutto 4 feriti a bordo, per fortuna non gravi. Il trasporto all’ospedale Murri di Fermo è stato d’obbligo per tutti ma si è trattato di accertamenti. Sono intervenute l’automedica del 118 e tre ambulanze della Croce Verde. Polizia municipale per i rilievi e il controllo viabilità, due pattuglie e in strada anche il comandante, maggiore Luigi Gattafoni.