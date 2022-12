PORTO SANT’ELPIDIO - Ingegneri e architetti al lavoro anche a Natale per progettare i lavori da eseguire in velocità su scuole e strutture per disabili. Il Comune accelera con l’obiettivo di realizzare le opere e attingere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Recovery Fund. I soli progetti esecutivi sono costati complessivamente 270mila euro.



APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Maxi polo scolastico a Sant'Elpidio a Mare, allerta per i traslochi degli alunni. Il sindaco Pignotti: «Basta con le polemiche»

Si tratta di rifare la scuola materna di via Milano alla Faleriense, l’Elementare Mercantini a Cretarola e due piani dell’ex Pronto soccorso in via Elpidiense che sarà dedicato alle persone con disabilità. Si parte dall’adeguamento sismico del plesso di via De Amicis, ammesso al finanziamento per un importo complessivo dei lavori di 752.900 euro. Lavori da affidare entro il 22 febbraio 2023. C’è urgenza di procedere ed è pronto il progetto costato al Comune 60mila euro. Poi c’è l’asilo di via Milano e qui si tratta di demolire e ricostruire la struttura. Va considerato che è una delle scuole più vecchie di Porto Sant’Elpidio, i lavori sono necessari e sono possibili attingendo alle risorse del Pnrr. Qui si stratta di aggiudicare entro il 31 marzo e avviare le opere entro il 30 giugno 2023, tempi stretti considerato che abbiamo a che fare con i bambini che dovranno traslocare con il cantiere aperto. Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, collaudo entro il 30 giugno 2026. L’importo ammesso al finanziamento, come indicato nella scheda del progetto e come è stato approvato l’8 settembre scorso è di 1.348.280 euro. Il Comune, per rispettare i tempi, si deve attrezzare in questi casi sempre con professionisti esterni, non avendo personale a sufficienza. È questo il problema reale di tanti sindaci italiani. Porto Sant’Elpidio si è attrezzato, per l’asilo alla Faleriense ed ha affidato la realizzazione del progetto allo studio tecnico associato Progetto Italia di Santa Vittoria in Matenano, che vanta un team di tecnici con specifiche competenze commisurate alla natura dell’incarico. La spesa è di 170mila euro, si tratta di rifare la scuola.



Terzo progetto finanziato dall’Unione europea attraverso il fondo Next Generation Eu riguarda un intervento da 280mila euro che interessa l’Ambito territoriale sociale XX. In questo caso l’Ats ha presentato il progetto a valere sui fondi Pnrr per riqualificare e migliorare sotto il profilo sismico il piano terra e il primo piano dell’ex Pronto soccorso di via Elpidiense. Struttura da sistemare per essere funzionale ad ospitare persone disabili e condurle verso nuovi percorsi di autonomia. Anche in questo caso bisogna rispettare i tempi di esecuzione di progetto e lavori. Ed anche in questo caso il Comune fa ricorso a professionisti esterni, con 40mila euro si affida all’ingegner Franco Anselmi di Fermo.