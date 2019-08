Lo scooter si schianta contro un'auto: centauro in una maschera di sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Scooterista ricoverato al Torrette di Ancona dopo lo scontro con una Fiat Panda all’incrocio tra via XX Settembre e via della Pace, alla rotonda a fagiolo. Alle 14 un trentaduenne bergamasco è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso.Il centauro è rimasto sempre cosciente, con il casco ha sbattuto contro il vetro anteriore dell’utilitaria guidata da un cinquantaduenne del posto, che stava lavorando, trasportava gelati pronta consegna nei bar della zona. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale Il trentaduenne ha riportato un trauma facciale, il volto era una maschera di sangue tolto il caso. Chiazze ematiche anche sulla strada. Pezzi di carrozzeria del ciclomotore sono volati a parecchia distanza.