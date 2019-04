Scontro tra auto â€‹all'incrocio: paura per una bimba di 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Paura per una bambina di due anni eri pomeriggio all’incrocio tra via Trento e via Monterosa. La piccola viaggiava su una Mini Cooper assieme alla mamma e ad altre tre persone quando si è scontrata con una Kia con al volante un’altra persona. Non si conoscono le cause dello scontro, parliamo di un’intersezione che spesso fa registrare incidenti di lievi o gravi dimensioni. Per fortuna stavolta c’è stata solo tanta paura.Le cinque persone coinvolte nell’incidente non hanno subito traumi tali da rendere necessario il ricovero, la gravità dei fatti era dovuta solo alla presenza della piccola. Solo danni alle vetture. Sono stati momenti di paura però per la piccola di due anni e per questo è scattato immediatamente l’allarme. E’ intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e l’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio per questioni di sicurezza essendoci la bimba in auto.