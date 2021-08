Scogliere emerse, braccio di ferro sui lavori. Sindaco e Pd in pressing:«Servono 2,9 milioni, la Regione si muova»

PORTO SANT’ELPIDIO - «Basta perdere tempo! Tirate fuori i 2,9 milioni necessari ad avviare il 1° stralcio di scogliere emerse». Questo è il succo del discorso che il Pd fa alla Regione. I democratici si sono riuniti alla trattoria Trentasette di Stefano Alessandrini ieri per fare il punto sul salvataggio della costa.



I presenti

Con il sindaco Nazareno Franchellucci e la capogruppo Annalinda Pasquali c’erano il segretario provinciale Fabiano Alessandrini, la segretaria comunale Patrizia Canzonetta e il consigliere regionale Fabrizio Cesetti che presenterà l’interrogazione in Consiglio. E, se non sarà soddisfatto delle risposte, presenterà la mozione per stanare l’avversario, chiamato a fare fronte comune per la causa. Il nodo sono i soldi. La parte che manca ad arrivare a 7,4 milioni di euro per il 1° stralcio. Ci sono 4,5 milioni, li aveva messi in bilancio la giunta regionale di Luca Ceriscioli (aspetto rimarcato dai Dem). In attesa delle risorse statali campa cavallo, la Regione dovrebbe anticipare, non il Comune. Questo rivendica il sindaco che azzanna: «La Regione deve dare il via libera allo screening di Via». Il Comune lavora allo studio per le vasche di prima pioggia, necessarie a garantire la qualità delle acque. Il tecnico esterno ci lavora da un mese, ha altri 30 giorni di tempo ma «l’attività del Comune si ferma qui - avverte Franchellucci - e la Regione su due aspetti deve essere chiara: conclusa la fase tecnica tiri una linea e faccia arrivare queste autorizzazioni. Mi preoccupa la richiesta della Regione all’amministrazione su come intenda completare il finanziamento del 1° stralcio».



La cifra

«Arrivano 2,9 milioni? Questa - riprende - è la prima risposta che deve essere data. La Regione cosa intende mettere sul piatto per poter appaltare i lavori tra tre mesi? In ultima analisi provvederà il Comune ma in Regione tutti hanno promesso fondi aggiuntivi». Cesetti parla dell’interrogazione condivisa da tutto il gruppo Pd in Consiglio ad Ancona. Obiettivo: fare chiarezza. L’assessore Stefano Aguzzi e il presidente Francesco Acquaroli sono chiamati a rispondere con atti formali. Sono 7 domande: sul progetto, le azioni integrate. Si chiede quali Comuni abbiano presentato studi come Porto sant’Elpidio, quali i tempi e quali risorse stanzi la Regione, quali i criteri di assegnazione dei fondi. «Se non saranno sufficienti le risposte, impegneremo la giunta a chiarire con una mozione e, a quel punto, il Re sarà nudo - rimarca Cesetti -: chiederemo il voto nominale e ognuno si assumerà le sue responsabilità». Secondo il consigliere, ex assessore al Bilancio, «la Regione ha il dovere di finanziare».



La stilettata

Pasquali fa entrare nel dibattito la componente femminile della gentilezza: «Chiediamo collaborazione, non vogliamo metterci di traverso. Abbiamo fatto tutto il possibile e ci aspettiamo che il presidente – qui arriva la stilettata – interloquisca meglio con i tecnici regionali, tenga sotto controllo la situazione e non assegni a pioggia finanziamenti. Chiediamo di dare attuazione al piano difesa approvato nel 2019 e si mettano a disposizione risorse». Chiude il segretario provinciale e va dritto al punto: «Se tardano ad arrivare 2,9 milioni dallo Stato, la Regione ci mette i soldi oppure no? - chiede Alessandrini -. Vogliono prendere tempo, Aguzzi anticipi le risorse». Con i soldi a disposizione entro l’anno si potrebbero appaltare i lavori: durata del 1° stralcio (dall’Orfeo Serafini alla foce del Tenna) 8-10 mesi.

