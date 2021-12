Scogliere emerse, in arrivo altri 3 milioni. Putzu: «Premiato l'impegno per la costa, ora presto con i lavori»

PORTO SANT’ELPIDIO - Quasi tre milioni in arrivo dalla Regione per Porto Sant’Elpidio. Il 2021 si chiude con tutti i soldi in portafoglio per avviare il 1° stralcio delle scogliere emerse. Il ministero della Transizione ecologica ha assegnato alle Marche 10.678.300 euro per il 2021. Risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si interviene su 9 aree, tra queste Porto Sant’Elpidio che si vede assegnati 2.950.000 euro per il lungomare sud.

Soldi che vanno a completare le necessità per la prima fascia d’intervento da via Curtatone alla foce del Tenna. Un’opera da 7 milioni e 750mila euro di cui 4.800.0000 già a disposizione e questi appena assegnati che chiudono il cerchio. Ora non ci sono più scuse per l’avvio dei lavori.

Il commento

«Abbiamo messo Porto Sant’Elpidio tra le priorità nella piattaforma Rendis – dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Andrea Putzu, presidente della commissione per lo Sviluppo economico –: i soldi sono arrivati prima del previsto. Ringrazio gli uffici, l’architetto Nardo Goffi e i suoi collaboratori, l’assessore regionale Stefano Aguzzi in particolare. Queste risorse vanno al Comune di Porto Sant’Elpidio e altre risorse arriveranno per il futuro. E’ un bel regalo di Natale per noi che abbiamo portato avanti una battaglia importante sulla difesa della costa. L’amministrazione deve fare buon uso di queste risorse, bisogna sbrigarsi». Putzu ricorda che per accelerare anche la procedura di Via è stata cassata. Appena insediato in Regione, Aguzzi ha promesso di fare il possibile per Porto Sant’Elpidio e Putzu ci ha messo del suo. Non bisogna dimenticare che di piattaforma Rendis si è cominciato a parlare con un altro esponente di riferimento nel Fermano, Fabrizio Cesetti, ex assessore in giunta con Luca Ceriscioli. Da lì si è cominciato a sentire del Sistema informativo dell’Istituto di ricerca per reperire risorse.

L’unione

Nella battaglia si è trovato sul fronte anche il sindaco Nazareno Franchellucci. Nel Fermano, oltre a Porto Sant’Elpidio, in arrivo altri 4.140.000 euro e sono: 2.150.000 per la Valdaso, 1.240.000 per l’Ete Vivo e 750.000 per Marina di Altidona.

