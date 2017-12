Doppio tentativo di scippo sul lungomare Il ladro in bicicletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Doppio tentativo di scippo, un ladro in bicicletta tenta di portare via due borse: colpi falliti. I tentati furti si sono verificati domenica pomeriggio sul lungomare centro, a sud della stazione ferroviaria sul lato mare. In entrambi i casi le vittime, due donne sui sessant’anni, sono riuscite a svincolarsi.Entrambe camminavano sul marciapiede quando un uomo sulla quarantina d’anni con indosso un giubbotto nero e jeans a volto scoperto - questa la descrizione fornita dalle vittime - si è avvicinato con una vecchia bicicletta da passeggio di colore nero con cestello sul davanti. Il primo episodio si è verificato attorno alle 16.30, l’altro si è verificato un’ora dopo circa. Le due donne strattonate non sono cadute e non sono rimaste ferite, riferiscono che lo scippatore ha tentato di strappare loro la borsa, ma senza successo.Nel secondo caso, anzi, l’uomo si è sbilanciato, ha perso l’equilibrio e stava per cadere dalla bici: . Nel primo caso il ladro ha dovuto demordere dopo un primo tentativo, quando si è reso conto che stava per essere circondato da un gruppo di amici della signora adocchiata. I famigliari della donna le camminavano davanti, a poche centinaia di metri di distanza, e quando l’hanno sentita urlare si sono affrettati a raggiungerla, poco ci è mancato che non riuscissero ad acciuffare il delinquente, il quale l’ha fatta franca in sella alla due ruote e poi ci ha riprovato. Le due donne non hanno ritenuto necessario telefonare alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. La bici dello scippatore potrebbe essere stata rubata.