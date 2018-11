Scippano anziana al mercato: messi in fuga dalla folla inferocita

di Sonia Amaolo

PORTO SANT’ELPIDIO - Scippo in pieno centro nel giorno di mercato ieri mattina. Una coppia di giovani prende di mira un’anziana che cammina per strada appoggiata al bastone. Lui sfila il portafogli alla vittima mentre la compagna, con il dito indice davanti al naso, accenna a due signore sedute al bar di fare silenzio. I due non avevano fatto i conti con il carattere deciso dell’anziana, un’ottantatreenne di nome Angela, né con un uomo alto e muscoloso che era a poca distanza dalla signora dai capelli bianchi. L’uomo l’ha sentita urlare e stava per fiondarsi contro i delinquenti. I due, per evitare di essere accerchiati dalla folla inferocita, hanno desistito. Lo scippatore ha fatto scivolare il portafogli sotto un’auto in sosta e con noncuranza ha preso in mano il telefonino. Quindi, con la complice al fianco, si è affrettato verso la statale. La signora Angela si sente una miracolata, davanti agli agenti non fa che ridere per lo scampato pericolo.