Schianto frontale e l'auto finisce contro i paletti: due ragazzi all'ospedale

PORTO SANT'ELPIDIO - Uno scontro frontale si è verificato nella notte a Porto Sant’Elpidio, sulla statale in zona centrale, nelle vicinanze della stazione ferroviaria intorno alle 4.30. Coinvolte due vetture e quattro ragazzi a bordo, due finiscono all’ospedale.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra la statale Adriatica e via Elpidiense, la via che porta in piazza Dante. Coinvolte una Ford e una Fiat Cinquecento. Una delle due vetture è finita per schiantarsi contro una palizzata a bordo strada. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Fermo. Per i rilievi c’è stato l’intervento del nucleo radiomobile dei carabinieri. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo dalle ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, arrivate sul posto con l’automedica del 118.