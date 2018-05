Si schianta a terra e vola per 20 metri: centauro d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Motociclista ricoverato all'ospedale di Torrette dopo un volo di venti metri sull’asfalto. Il centauro, un trentaquattrenne, è stato trasportato in eliambulanza al nosocomio dorico dopo aver perso il controllo della sua Onda Hornet 600 ed essersi schiantato a terra.L’incidente si è verificato questa mattina a pochi minuti alle 10 sulla salita ormai tristemente nota come “la salita del diavolo” per i numerosi incidenti che vi si verificano. I primi ad accorrere sono stati dipendenti e volontari della Croce Verde con l’auto-medica e l’ambulanza, hanno stabilizzato e caricato in barella il ferito e lo hanno trasportato alla zona industriale sud, dove l’eliambulanza l’ha prelevato per raggiungere il nosocomio dorico. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.