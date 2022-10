PORTO SANT’ELPIDIO - L’edizione più riuscita di sempre la XXXIII di San Crispino, la festa non è ancora finita ma i tre giorni appena trascorsi sono stati il clou con due concertoni e la fiera domenicale. Tra venerdì sabato e domenica ci sono state migliaia di persone a Porto Sant’Elpidio. Emozionante Red Canzian venerdì sera, strepitosa Orietta Berti il giorno dopo, riviera tappezzata ieri per tutto il giorno, con espositori e ambulanti, musica e animazione, band itinerante Mistra Funky di pomeriggio. Dopo la doppietta in piazza Garibaldi con due big della musica italiana, la giornata di ieri ha messo il timbro dell’evento che chiude ottobre e rilancia novembre, con la castagnata di domenica prossima e l’estrazione della lotteria. Ci voleva questa iniezione d’ossigeno per le strutture ricettive, le attività commerciali e turistiche. Red Canzian ha filmato il concerto e ne uscirà un dvd. I signori della musica italiana con mezzo secolo di carriera e sempre attuali, hanno messo le ali alla piazza.



Il sindaco



«C’era un comitato storico che da tanti anni organizzava la festa in maniera eccellente – dice il sindaco Nazareno Franchellucci dal palco –: c’è stato un avvicendamento e la nuova associazione si è avvicinata in punta di piedi, con umiltà, da dieci anni porta avanti una festa importante come questa. Sono ragazzi e si vede che si divertono, ci mettono l’anima, avanti così!». «Questa edizione è da incorniciare – dice l’assessore ai Grandi eventi Patrizia Canzonetta –: abbiamo avuto complice il tempo ma un plauso va agli organizzatori e agli uffici comunali. Sono soddisfatta che questo successo ricada nell’anno del 70° anniversario di Porto Sant’Elpidio». «Questa edizione può tranquillamente essere annoverata come quella dei record - dice Mirco Catini, presidente di San Crispino Eventi -: resterà nella storia per tutta la gente che c’è stata ad ogni singola iniziativa, un’edizione baciata dalla fortuna, dal sole e da tutti coloro che hanno collaborato. La ciliegina sulla torta sono stati questi ultimi tre giorni, da anni non vedevo così tanta gente a Porto Sant’Elpidio. La forza della festa è l’unione».



L’opposizione



Plausi dall’opposizione: «Quando le manifestazioni riscuotono un successo di questo genere è giusto rimarcarlo - dice il consigliere comunale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Balestrieri -: i tre eventi che hanno caratterizzato la settimana clou hanno interessato un pubblico di tutte le età. Congratulazioni al direttivo di San Crispino Eventi». Infine, una curiosità: come tutte le cose che funzionano a meraviglia, ci sono anche le critiche, sono funzionali al sistema. Come dire: “Se non c’è chi si lamenta, vuol dire che festa non c’è stata”.



I social



E allora prendiamola col sorriso la polemica circolata su Facebook, dove alcuni fan di Red Canzian hanno passato sotto la lente d’ingrandimento la foto pubblicata sul profilo del cantante. Risulterebbero ritocchi ad hoc per ingigantire il successo della serata. Con il copia e incolla sarebbero state moltiplicate le persone presenti in piazza Garibaldi per il concerto ma, anche senza ritocchi, il successo è innegabile.