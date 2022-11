PORTO SANT’ELPIDIO - Chiude la XXXIII edizione della festa di San Crispino a Porto Sant’Elpidio. Emozioni e pubblico in piazza Garibaldi ieri pomeriggio per la castagnata e la benemerenza conferita dall’amministrazione comunale alla band del momento, XGiove.

Il sindaco Nazareno Franchellucci e l’assessore Patrizia Canzonetta hanno voluto far rientrare nel cartellone degli eventi in onore del patrono il riconoscimento ai ragazzi che si stanno facendo conoscere per il grande talento e per l’occasione del 70° anniversario della città è arrivata la targa. Il modo per dire a questi 5 ragazzi che Porto Sant’Elpidio c’è ed è orgoglioso dei loro successi, stanno portando in giro il nome della riviera elpidiense. La formazione nata nel 2018, il cantante Nicolò Buccioni è di Cretarola, con lui ci sono Giacomo Strappa, Andrea Massetti, Ludovico Bartolozzi e Federico Piermartire. Tre sono di Porto Sant’Elpidio e due di Fermo. Dopo centinaia di concerti in Contrabband hanno cambiato nome alla band e fanno un sound che incrocia rock e folk.

APPROFONDIMENTI LE INIZIATIVE Grottammare, volontari al lavoro per ripulire la città in vista della due giorni di San Martino. I bambini tra i protagonisti



Il palmarès



Hanno trionfato nelle scorse settimane al Festival dell’Adriatico-premio Alex Baroni, vittoria alla finalissima del Cantagiro 60ma edizione. Nel 2019 erano terzi al concorso nazionale Sanremo Rock & Trend, in questi anni hanno partecipato a festival e aperto concerti di Caparezza, Litfiba, Gabry Ponte. Ieri c’è stato anche il momento dedicato al fratello di un componente della band, Jonathan Strappa, 34 anni, morto tragicamente il 2 gennaio scorso in un fatale incidente in montagna. Una canzone è stata dedicata a lui. Sono stati momenti a forte impatto emotivo. Per un attimo è sembrato che Jonathan fosse lì, sul palco anche lui. A consegnare il riconoscimento a XGiove c’erano il sindaco Nazareno Franchellucci, l’assessore Canzonetta e gli strepitosi ragazzi del San Crispino Eventi, Mirco Catini in testa e il resto dello staff, Paolo Balestrieri, Fabio Rossano e Miki Mercuri che tra logistica e intrattenimento hanno dato il massimo quest’anno.



Il bilancio



«Chiude con il botto la 33ma edizione della festa con i XGiove, in una piazza affollata accorsa ad applaudire questo gruppo tutto nostro, tutto made in Porto Sant’Elpidio, non poteva essere che così - dice l’assessore Canzonetta -: abbiamo dato il riconoscimento per il 70° a questa band strepitosa, calorosamente accolta da tutta la città. È stata un’edizione top, ringrazio l’associazione San Crispino Eventi e tutta la cittadinanza per l’amore e l’affetto con cui hanno partecipato alla festa».



La giornata



Nella lunga domenica d’inizio novembre che incorona la festa più riuscita di sempre ci sono state le auto e le moto d’epoca per le vie del centro, la pesca di beneficenza, le caldarroste come nella migliore tradizione, l’intrattenimento e la diretta con Radio Fm, musica live con XGiove e, per finire, l’estrazione della lotteria.