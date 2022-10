PORTO SANT’ELPIDIO - I due cantanti Red Canzian e Orietta Berti hanno postato i loro video sul social per richiamare agli appuntamenti in piazza Garibaldi venerdì e sabato dalle 21,30 ottenendo migliaia di cliccate.

«Vi aspetto venerdì sera a Porto Sant’Elpidio, il concerto verrà registrato e resterà nella storia» dice il bassista dei Pooh. «Vi aspetto tutti sabato sera a Porto Sant’Elpidio alla storica festa di San Crispino» dice l’Orietta nazionale, sarà un weekend da urlo ma già da come è andata la festa nei giorni si capisce che questa 33esima edizione è la più riuscita di sempre.



Vi partecipano tutti ma proprio tutti, associazioni di categoria e di volontariato, quartieri, parrocchie, imprenditori e commercianti sotto la regia del San Crispino Eventi e dell’amministrazione comunale. Le foto di gruppo a corredo degli eventi parlano da sole. È andato tutto a meraviglia. Don Tony Venturiello che stringe soddisfatto il trofeo di San Crispino vinto dalla parrocchia del Centro nella partita a pallone a lu campittu de li preti è uno scatto da incorniciare a perenne memoria.



Meritano le donne che hanno preparato il dolce di San Crispino, Giusy, Orietta e Cristina le più votate. Merita la Corale Polifonica che festeggia 20 anni di attività e ha fatto venire i brividi in chiesa, due corali, con la Polifonica Antonelli, dirette dal maestro Sauro Argalia. Quella di ieri è stata la giornata dei bambini. La Cna, in collaborazione con la Camera di commercio, ha organizzato due laboratori per i piccoli dal titolo “Grandi mestieri per gli artigiani del futuro”. C’è stato il laboratorio dei dolci con la pasticceria Stile Libero e della pizza con gli artigiani di A Tutta pizza. Hanno provato ad impastare anche i capi dell’associazione, uno spasso vederli con le mani sporche di farina.



Ma non poteva mancare il momento religioso essendo il 25 ottobre, quindi il giorno dei santi Crispino e Crispiniano. Dopo la messa c’è stata la tradizionale processione in centro. Questa sera c’è lo show cooking al ristorante Il Gambero, una scorpacciata di stoccafisso cucinato in dieci modi diversi dagli chef de: La Vaca Paca, Le Grottacce, Tropical, Ciak Brasserie, Papillon, Il Gambero, Trattoria 37, Cocoon, Sapori del Borgo. Tutti uniti appassionatamente, ognuno con una ricetta speciale.



A chiudere il fine settimana sarà la domenica della Fiera mercato, un’altra giornata campale. Tutti sono avvisati: il centro sarà pieno di bancarelle per tutti i gusti e tutte le tasche. La Street band itinerante Mister Funky a rallegrare le vie della città. In questi giorni, per cena, i 10 “ristoranti dello stoccafisso” preparano nei loro locali questa specialità, ghiottoneria che come la fanno loro, nessuno. Venerdì, sabato e domenica sarà l’apoteosi perché i 10 ristoranti saranno in centro negli stand gastronomici, insieme alle associazioni di quartiere, è il San Crispino Food! bisogna arrivare armati di sano appetito. Domenica gli stand gastronomici in centro saranno aperti sia a pranzo che a cena.