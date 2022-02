Paura a San Filippo, investita la madre di Neri Marcorè: la donna soccorsa dall'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, per un incidente avvenuto nei pressi della bocciofila, nel quartiere di San Filippo, dove l’auto condotta da un giovane ha investito Ines Sabbatinelli, 78 anni, madre del noto attore Neri Marcorè.

La donna è conosciuta anche per la sua passione sportiva per le bocce, tanto che nel recente passato ha conquistato anche il titolo italiano.

La donna è stata sbalzata a bordo strada e, dopo la chiamata al 118, è intervenuta sul posto un’ambulanza della Croce Verde. Successivamente è stata anche allertata l’eliambulanza che ha quindi trasportato la ferita all’ospedale di Torrette per accertamenti. Comunque la donna non ha mai perso conoscenza; sul posto anche la polizia locale per la ricostruzione della dinamica.

